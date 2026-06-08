Новый мобильный МФЦ заработал в Приморском районе

Всего в Петербурге функционирует 69 МФЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жилом комплексе «Чистое Небо», расположенном на Верхне-Каменской улице в Приморском районе Петербурга, начал работу новый мобильный офис МФЦ. Это уже восьмая подобная точка в городе. График работы офиса по понедельникам, четвергам и пятницам с 10:30 до 20:00.

- В новых жилых районах наблюдается высокий спрос на государственные услуги. Мобильные офисы обеспечивают доступность таких услуг, как регистрация недвижимости, подача заявлений на детские пособия и запись детей в школы, - рассказал губернатор Александр Беглов. - Сейчас пять мобильных офисов работают по восьми адресам в шести районах города. Воспользоваться услугами можно независимо от места регистрации в Петербурге.

Для записи на прием необходимо предварительно позвонить по телефону 122 или воспользоваться чат-ботом МФЦ Санкт-Петербурга. График работы мобильных офисов размещен на сайте.

Всего в Петербурге функционирует 69 МФЦ, включая 64 универсальных центра «Мои документы», четыре центра для бизнеса и специализированный сектор для обслуживания иностранных граждан.