На 20 процентов увеличился объем инвестиций в развитии энергетики в Петербурге

Более 1,3 тысячи километров сетей электроснабжения построили и реконструировали. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Объем инвестиций в инженерно-энергетический комплекс Петербурга увеличился на 20 процентов в рамках государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. В 2025 году в городе завершили строительство и реконструкцию 199 объектов теплоэнергетики, 53 объектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения составила более 150 километров.

Кроме того, в Петербурге заключили 115 энергосервисных контрактов, что привлекло 545,5 миллионов рублей инвестиций.

- Город активно развивал наружное освещение: построили и реконструировали 37 объектов, 250 детских и спортивных площадок получили современное освещение. Доля светодиодных светильников в Петербурге увеличилась почти на 60 процентов с 2019 года. Сегодня около 70 процентов фонарей – светодиодные, - рассказал Беглов.

Более 1,3 тысячи километров сетей электроснабжения построено, реконструировано и капитально отремонтировано. В сфере газоснабжения работы завершены на восьми объектах, протяжённость обновлённых газопроводов составила почти 35 километров.

Губернатор Александр Беглов поручил уделить особое внимание строительству коллектора для всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» и отметил, что на реализацию проекта будут привлечены федеральные средства.