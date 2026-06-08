Алиса Фрейндлих объяснила, почему пенсионеры часто чувствуют себя одиноко

Алиса Фрейндлих порассуждала о старости. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Алиса Фрейндлих порассуждала о том, почему в старости люди часто чувствуют себя одиноко. По словам народной артистки, нужно уметь радоваться мелочам даже на пенсии, быть легкими и открытыми в общении, а также прощать обиды. Особенно важно сохранить в себе внутреннего ребенка, чтобы не зачерстветь и не остаться один на один с собой.

- Фрейндлих подчеркивает, что нужно не только быть любимым, но и самому уметь отдавать тепло, дарить радость, - пишет «Петербург2». – Как считает легендарная актриса, с возрастом меняются потребности: если в возрасте все хочется брать и пробовать, то дальше – чаще делиться и заботиться о ком-либо. А любовь артистка сравнила с растением, за которым важно ухаживать.

Фрейндлих призвала не ждать, что счастье придет само собой. По ее мнению, эта иллюзия, что время бесконечно, а годы еще впереди, может стать ловушкой. За счастье нужно бороться.