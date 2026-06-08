Гинеколог назвала неожиданную привычку, которая грозит бесплодием

Гинеколог призвала не перегревать мошонку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Любители работать в кровати или смотреть кино и сериал под вечер – внимание: одна из ваших главных привычек чревата бесплодием. Речь о держании ноутбука на коленях возле зоны паха. По словам акушера-гинеколога, репродуктолога и кандидата медицинских наук Юлии Кириковой, поговорившей с NEWS.ru, эта привычка может привести к перегреву мошонки. Но есть и еще один риск.

- Кроме того, бесплодие и проблемы с зачатием грозят тем, кто страдает хроническим недосыпом. Из-за недостатка сна нарушается выработка мелатонина и половых гормонов, вместе с этим уровень кортизола растет. Это может негативно повлиять на фертильности мужчин и женщин. И ноутбук на коленях – не единственная плохая привычка: к этому добавляется частое посещение бань и саун. Мошонка перегревается, а качество сперматозоидов ухудшается, - цитируют эксперта в издании.

Также врач напомнила, что с годами качество сперматозоидов становится хуже, а число генетических повреждений только растет.