Психолог нашла объяснение новым полуголым фото Глюкозы

Психолог разобрала новый эпатажный поступок Глюкозы - ее полуголые фото. Фото: личная страница Глюкозы в соцсетях

Полуголые снимки певицы Глюкозы не оставляют в покое ее фанатов и хейтеров. На днях артистка, отметившая 40-летие, опубликовала откровенную фотосессию в своих соцсетях, где она лежит на кровати практически голая, лишь прикрываясь одним одеялом.

Психолог Наталья Наумова в интервью Общественной Службе Новостей поделилась мыслями, зачем звезда решила на дерзкий поступок, который обычно характерен для молодежи. По словам эксперта, певица не преследовала цель понравиться вообще всем, просто ей нужен был хороший пиар-ход.

- Это фотосессией Глюкоза показала, что и в 40 лет можно оставаться красивой, сексуальной, молодой и желанной. У знаменитостей есть потребность в одобрении у аудитории. Они хотят знать, что они еще способны дать фору более молодым коллегам. Глюкоза давно занимается провокациями, и этот поступок тоже стал очередным выпадом, который привлечет к ней как можно больше аудитории, - цитируют в ОСН Наталью Наумову.