6,7 тысячи центров социальной помощи работает в России в 2026 году

8 июня в России отмечается День социального работника. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день в России работает 6, 7 тысячи центров социальной помощи. Это дома престарелых, стационары, реабилитационные центры, комплексные центры соцобслуживания, учреждения для помощи детям и семьям, кризисные центры для женщин, центры социальной адаптации. Всего в сфере соцобслуживания трудится больше 525 тысяч человек, подсчитал Федерал Пресс.

- Речь идет о соцработниках, реабилитологах, педагогах-психологах, экспертах по работе с семьями и других сотрудниках, - уточняет информационное агентство.

Около 2,5 тысячи региональных организаций занимаются семьями с детьми. Кроме того, активно оказывается помощь пожилым: в прошлом году различные формы соцобслуживания (стационар, полустационар, помощь на дому) охватили более 9,1 миллиона человек. Особое внимание уделяется ветеранам боевых действий, включая участников СВО. В 2025 году утверждены восемь стандартов комплексной реабилитации инвалидов вследствие боевой травмы.