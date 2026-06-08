Николай Цискаридзе признался, зачем выступает в театре под псевдонимом

Николай Цискаридзе рассказал, зачем взял псевдоним. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Николай Цискаридзе впервые объяснил, почему он начал выступать в театре под псевдонимом – как Максим Николаев. В разговоре с Общественной Службой Новостей легендарный артист и руководитель Академии Русского балета имени Вагановой признался, что ему очень нравится пробоваться себя в актерской карьере. По его словам, он не будет выходить на сцену под своим настоящим именем, потому что не хочет ассоциаций с его балетным прошлым.

- Это главная причина, - объясняет Цискаридзе. – Во-вторых, мне еще многому предстоит учиться. Это заблуждение, что театр, где играют, и театр, где танцуют, во многом схожи. Нет. Актерское мастерство является отдельной профессией, которой нужно долго учиться. Я не могу просто снять пуанты и выйти на сцену МХАТа, играть там главную роль, если не прошел соответствующую профессиональную подготовку.

Как добавил артист, он продолжит сотрудничество с МХТ имени Чехова, куда пришел по приглашению актера Константина Хабенского.