На лечение дают месяц: С 2027 года из-за определенных болезней начнут отзывать водительские права

Россиянам рассказали о приостановке водительских удостоверений при опасных диагнозах. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В следующем году водительские права начнут отзывать из-за проблем со здоровьем водителя - обновленные нормы медицинского контроля начнут действовать с 1 марта 2027 года. Удостоверение могут аннулировать, если у автовладельца найдут заболевание, делающее вождение опасным. Информацию о диагнозах Минздрав будет передавать сразу в МВД, пишет Федерал Пресс со ссылкой на BFM.

Но это будет временная мера. Автомобилистов отправляют на расширенное обследование и дают один месяц на лечение недуга.

- Выявление у водителя заболевания, несовместимого с безопасным управлением транспортным средством, служит основанием для временного приостановления действия прав, - объясняют в пресс-службе ГИБДД.

Однако если после прохождения лечения на руках у водителя будут все справки, подтверждающие, что здоровье снова в норме и можно управлять машиной, права вернут.