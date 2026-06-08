Аналитик рассказал, насколько сильно вырастут цены на электронику в 2026 году

Цены на электронику скоро взлетят. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Оперативная память продолжает дорожать в России из-за дефицита на рынке - производители не успевают за спросом из-за растущего интереса к искусственному интеллекту. Аналитик Эльдар Муртазин в интервью URA.RU рассказал, как этот технологический кризис может сказаться на рынке электроники. Если коротко, то для потребителя все будет негативно – придется раскошелиться.

- Все просто: теперь производители выпускают устройства с 8 Гб «оперативки» вместо 16 Гб, все переключаются на старые форматы. А покупатель в итоге станет платить больше, но памяти в этом устройстве меньше. Цены на электронику могут вырасти на 40-50 процентов до конца 2026 года. Стоимость компонентов и производства растет. За прошлогодние смартфоны уже просят по 26-28 тысяч рублей, а сопоставимые новые модели стоят около 40. И такая тенденция, как мне кажется, будет сохраняться и дальше, - цитируют эксперта в информагентстве.

Кризис может закончиться тогда, когда производители будут инвестировать в новые фабрики с более тонкими техпроцессами, считает Муртазин.