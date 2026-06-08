Более 65 тонн опасного мусора удалось собрать экослужбам Петербурга за неделю

Экослужбы продолжают помогать делать Петербург чище. Фото: gov.spb.ru

С 1 по 7 июня аварийные экологические службы Петербурга обработали 488 обращений от жителей по вопросам охраны окружающей среды. Специалисты ГБУ «Экострой» совершили 24 выезда, в результате которых было собрано более 65 тонн опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

- Суда и сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» также находились в состоянии готовности. Специалисты провели 8 выездов для проверки информации о разливах нефти. В некоторых местах, включая Дудергофский канал у моста Ахмата Кадырова, были выполнены обработки активной пеной. В результате в Дудергофском канале собрали 100 килограммов нефтеводяной смеси, - рассказали в пресс-службе комитета.

Работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора продолжаются. Вывезено уже 27 квадратных метров отходов.