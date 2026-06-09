В Петербурге стали чаще воровать цветы из клумб и губить деревья в парках

Розы выкопали в парке Екатерингоф у бывшего Мавританского павильона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедший год ущерб от действий вандалов в зеленых зонах превысил 1 млн рублей. В Комитете по благоустройству бьют тревогу: садово-парковые предприятия регулярно сообщают о пропаже недавно высаженных растений. Рабочие зеленого хозяйства стремятся сделать город уютным, но их труд обесценивают те, кто забирает растения для личных нужд.

Цветы чаще всего исчезают с проспекта Ветеранов, улицы Народной и сквера Димитрова. Розы выкопали в парке Екатерингоф у бывшего Мавританского павильона. Три гортензии украли на пересечении Обуховской обороны и Ивановской. Еще один куст гортензии и лобелию - на бульваре Красных зорь. Петунии с проспекта Пятилеток тоже не уцелели.

- На прошедших выходных в парке Интернационалистов уничтожили четыре ивы. С деревьев содрали кору, теперь они обречены на гибель, - пожаловались в Комблаге.

Специалисты готовят заявление в полицию. Каждая такая кража - удар по бюджету и по облику Петербурга. Цветы и кусты высаживали для общего блага, чтобы радовать прохожих бесплатно. Горожан просят бережно относиться к городскому имуществу.