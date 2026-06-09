Иностранцы выпрыгивали из окон на улице Правды, чтобы сбежать от полиции

Некоторый мигранты прятались в подвалах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции провели миграционный рейд в доме на улице Правды, где сейчас идет капитальный ремонт. Правоохранители искали нарушителей миграционного законодательства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

Визит оказался для рабочих неожиданным. Некоторые иностранцы попытались сбежать до начала проверки. Они выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам, хотя высота была значительная. Другие прятались в подвалах. Но всех беглецов быстро задержали.

- Всего полицейские проверили 80 человек. Из них 59 оказались иностранцами, занятыми на строительных и реставрационных работах. Причина испуга стала ясна в ходе проверки - у рабочих нашли поддельные документы о регистрации, - уточнили в полиции.

12 человек доставили в отдел полиции. Их привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России. Нарушителей ждет выдворение из страны.