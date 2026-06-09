Ленобласть продолжает укреплять позиции в аграрном секторе

Регион специализируется на молочном производстве, растениеводстве и животноводстве. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область продолжает укреплять позиции в аграрном секторе. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в своем интервью ТАСС. По его словам, регион специализируется на молочном производстве, растениеводстве и животноводстве (выращивание мяса).

- Сейчас основная задача местных производителей - не замыкаться на внутреннем рынке, а готовиться к неизбежной конкуренции. Продукция должна быть и полезнее, и качественнее, и доступнее по цене, - отметил Руденя.

Еще одна точка роста - туризм. Ленобласть вместе с Петербургом, по оценке полпреда, «очень хорошо и динамично демонстрирует рост своего туристического потенциала». При этом общий потенциал всего макрорегиона, включая популярные направления, пока серьезно недооценен, тогда как 47-й регион активно наращивает обороты в этой сфере.

В фокусе внимания остается и логистика.

- Транспортное сообщение, особенно с учетом сложной транспортной доступности Калининградской области, находится на ежедневном контроле при участии федерального центра, - подчеркнул Руденя.