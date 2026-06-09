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НовостиПроисшествия9 июня 2026 6:46

Петербуржец готовил диверсию по заданию украинской разведкивидео

52-летний мужчина сам связался с разведкой Украины
Регина МАРИНЕЦ
Мужчину отправили под стражу.

Мужчину отправили под стражу.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области остановили подготовку к теракту. Под подозрение попал 52-летний мужчина, который связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он выполнял указания куратора и готовил диверсию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Мужчину отправили под стражу. Сейчас следователи продолжают проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и возможных сообщников.

Задержание помощника украинских шпионов в Петербурге

Видео: УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

- Оперативники установили, что подозреваемый действовал инициативно - он сам вышел на связь с украинской стороной, после чего получил задание, - сообщила пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Полный перечень его задач и степень готовности к теракту сейчас устанавливается. Если вину мужчины докажут, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.