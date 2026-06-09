Трое школьников ограбили цветочный магазин в центре Петербурга

Школьникам 14 и 15 лет, они учились в одной школе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Трое подростков ограбили цветочный магазин почти на 10 тысяч рублей на площади Труда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 июля в полицию позвонил взволнованный мужчина - владелец магазина. В его торговую точку ворвались трое парней. Один остался у двери на стреме, а двое других схватили по букету и выбежали на улицу. Продавцы растерялись и не смогли их остановить.

- Школьникам 14 и 15 лет, они учились в одной школе. Ущерб от их выходки составил 9400 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в полиции.

Утром 8 июня участковый заметил подозрительных парней на улице Якубовича. Он их остановил и проверил. Ими оказались те самые грабители, но цветов при них уже не было.

Школьников отпустили под подписку о невыезде. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.