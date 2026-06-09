Два петербуржца хотели вспомнить детство и подожгли пух, но спалили машину

Размер ущерба еще устанавливают. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое мужчин подожгли тополиный пух и случайно спалили иномарку в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июня в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что во дворе на проспекте Энергетиков сгорел автомобиль ее 39-летней дочери. Полицейские выехали на место и обнаружили частично выгоревший Renault Megane. Размер ущерба еще устанавливают.

Ночью, около половины первого, опергруппа задержала подозреваемых у того же дома. Ими оказались двое 21-летних местных жителей.

- Молодые люди объяснили, что решили вспомнить детство и подожгли пух во дворе. Пламя случайно перекинулось на машину, - рассказали в полиции.

В отношении задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.