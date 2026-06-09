Смольный отчитался об исполнении бюджета за 2025 год

Доходы города составили 1,41 трлн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Алексей Корабельников отчитался перед Законодательным собранием об исполнении бюджета за прошлый год. Доходы города составили 1,41 трлн рублей - на 4,7% больше, чем в 2024 году.

- Основной источник поступлений - налоги. Они дали 1,2 трлн рублей, то есть 88% всех доходов. Еще 9% пришлось на неналоговые доходы, 3% - на безвозмездные поступления из других бюджетов, - рассказал Корабельников.

Больше всего денег в казну принесли промышленность, торговля и научно-техническая деятельность. На них пришлось около половины всех налоговых сборов. Снижение показал только налог на прибыль - его поступления упали на 12 млрд рублей, или на 3%.

Расходы города в 2025 году составили 1,43 трлн рублей. Они выросли на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, расходы незначительно превысили доходы.

Законопроект об исполнении бюджета в первом чтении одобрили 46 депутатов, двое воздержались, против никто не голосовал.