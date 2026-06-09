Врач-онколог развеяла главный миф о раке

Врач Балахнинской ЦРБ уверена, что это распространенное мнение о раке в корне неверно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню медицинского работника, который отмечается в России 21 мая, НИА «Нижний Новгород» взяла большой интервью у врача-онколога Балахнинской ЦРБ Анастасии Смирновой. По ее словам, пациенты даже в начальной стадии заболевания часто заблуждаются, что рак – это приговор. Как говорит эксперт, они могут прийти на прием со словами: «Я, наверное, скоро умру». Но это ничем не обосновано.

- Мы стараемся победить этот миф. Онкология действительно не является приговором. Многие случаи успешно лечатся, а у пациентов наступает ремиссия. Да, им приходится до конца жизни находиться под наблюдением, потому что даже при отсутствии активной опухоли остаются риски и необходим регулярный контроль. Но при этом пациенты продолжают жить полноценной жизнью, - цитируют врача в нижегородском издании.

Также Анастасия Смирнова уточнила, что пациенты с четвертой стадией онкологии просят не говорить родственникам про их болезнь. Бывают и такие случаи, что близкие скрывают диагноз от больного раком, но такой подход онколог не поддерживает.