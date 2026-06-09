В сквере Георга Отса восстановят фонтан «Ретвизан» и вернут бронзовый корабль

Также восстановят водную картину. Фото: пресс-служба КГА Петербурга

В сквере Георга Отса на Большой Пороховской улице планируют реконструировать фонтан «Ретвизан». Проект уже согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре, пишет Piter.TV.

- «Ретвизан» - это название трофейного судна, захваченного русским флотом еще в 1790 году, - пояснило издание.

На колонне фонтана снова появится бронзовый корабль, который был утрачен. Бетонные части чаши, пьедестал и металлическую колонну заменят на гранитные блоки. Основные цвета элементов фонтана сохранят.

Также восстановят водную картину: 24 дугообразные струи по краю чаши и 12 вертикальных струй вокруг колонны. Дно фонтана выложат гранитной плиткой и добавят подсветку. Это придаст объекту современный вид и улучшит его работу.

Реконструкция - часть программы по восстановлению фонтанов Петербурга. В 2026 году на эти цели из бюджета выделили около 192 млн рублей.