Бельский: Ситуация с продажей вейпов требует более жесткого регулирования

Бельский выступил за полный запрет на продажу вейпов в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума планирует обсудить и принять федеральный закон, который позволит регионам запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в первую очередь это необходимо для защиты здоровья детей. С ним согласен спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Он привел в пример статистику, что 38 процентов подростков старше 16 лет используют «парилки». Виной всему – мода и агрессивный маркетинг, а также зависимость.

- Ряд ограничений, включая запрет продажи вейпов детям, уже действует в Петербурге, но фактически они не всегда работают: подростки покупают «электронки» через взрослых, например, ищут в соцсетях продавцов, которые не спрашивают у них паспорт. Согласен, что ситуация требует более жесткого регулирования - вплоть до полного запрета вейпов, - выразил мнение Александр Бельский.

При этом спикер городского парламента не исключил, что резкий меры без объяснений со стороны депутатов могут лишь усилить протестный интерес со стороны молодежи, поэтому будущее решение нужно активно освещать и объяснять в СМИ, чтобы лишний раз не распиарить вейпы.