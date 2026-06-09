Активист Згонников предложил национализировать квартиру 87-летней Ахеджаковой

Ахеджакова последние годы живет в Израиле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель движения «Совет отцов России» Андрей Згонников выступил с инициативой организовать проверку в отношении народной артистки Лии Ахеджаковой и в случае подтверждения данных о получении ею иностранного финансирования внести актрису в реестр иноагентов. Как заявил общественник изданию «Абзац», имущество артистки при таком развитии событий, может быть передано государству. Активист уже направил заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

- В нашем законодательстве содержатся нормы, которые позволяют лишать почётных званий – заслуженных и народных. Следовательно, необходимо отменить все выплаты, привязанные к этим званиям. Люди сменили родину – значит, они предали свою страну и свой народ. Поэтому их нужно лишить всех званий и всех выплат. А их недвижимость, активы – валютные сбережения, золотые запасы, недвижимое и движимое имущество – должны быть обращены в пользу государства, – заявил Згонников.

Ранее СМИ сообщали, что после отъезда в Израиль Ахеджакова продолжает пассивно получать доход по банковским вкладам в Москве. Ежемесячно 87-летней звезде фильма «Служебный роман» перечисляют 95 тысяч рублей пенсии с различными надбавками, а на процентах от размещённых средств она уже заработала более 200 тысяч рублей, подсчитали журналисты.