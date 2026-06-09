Учителя из школы в Петербурге потребовали более 1 млн рублей с третьеклассника

К слову, история произошла в специализированной школе-интернат. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учителя из школы-интернат в Петербурге потребовали более одного миллиона рублей с третьеклассника. Дело рассмотрел один из райсудов. К слову, сама школа специальная - для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учителя требовали обязать маму мальчика заставить ребенка соблюдать устав школы и договор на обучение, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда.

- Иск был подан в связи с ненадлежащим поведением школьника, которое учителя охарактеризовали как девиантное. Среди примеров - использование ненормативной лексики и порча школьного имущества, - рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Первый педагог потребовала взыскать с матери компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, второй - 300 тысяч рублей, третий - 100 тысяч рублей.

Суд отметил, что по факту неконтролируемого поведения школьника неоднократно вызывали скорую медицинскую помощь, и что ребенок принимает медицинские препараты, что требует индивидуального подхода к его воспитанию и обучению.

Также суд указал, что если малолетний гражданин причинил вред, находясь под надзором образовательной организации, ответственность за это несет организация, если не докажет свою невиновность. В случае, если педагоги считают, что их права были нарушены, они имеют право обратиться с соответствующими требованиями к школе.

В итоге суд отказал педагогам в удовлетворении их требований.