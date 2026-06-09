Знак «Родившийся в Санкт-Петербурге» будут выдавать вне зависимости от прописки

Прописка родителей не имеет значение. Знак получат все дети, зарегистрированные в местных ЗАГСах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое разрешит всем детям, рожденным в Петербурге, получить памятный знак «Родившемуся в Санкт-Петербурге». Раньше медаль давали только тем семьям, где родители имели постоянную регистрацию в городе. Теперь это ограничение сняли.

В Смольном объяснили нововведение просто:

– Главное, что ребенок родился в Петербурге, его рождение зарегистрировано здесь.

Такое решение принято в рамках поддержки семей с детьми. Постановление от 2009 года действовало больше 16 лет, и теперь правила стали заметно проще и доступнее.

В Смольном подвели итоги: в 2025 году памятный знак «Родившемуся в Санкт-Петербурге» получили 46 352 ребенка. Это число соответствует общему количеству зарегистрированных рождений в органах ЗАГС Санкт-Петербурга за 2025 год.