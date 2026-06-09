Аналитик Муртазин: В 2026 году электроника подорожает на 50 процентов

Дефицит топовых смартфонов и ноутбуков ждет россиян в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские магазины столкнутся с нехваткой топовых моделей электроники. Причина – мировой кризис оперативной памяти, вызванный бумом искусственного интеллекта. Вендоры все чаще отказываются от выпуска флагманов в пользу бюджетных устройств, и эта тенденция сохранится как минимум до конца года. О ситуации URA.RU рассказали ведущие отраслевые аналитики.

Аналитик Эльдар Муртазин подтвердил: цены на память уже выросли минимум вдвое, и к концу года могут удвоиться повторно.

– Дорожает вся память, а неравномерность динамики связана с тем, что производители стали переключаться на старые форматы. Раньше выпускали устройства с 16 Гб, сейчас – с 8 Гб, при этом используют старые типы памяти, – пояснил он.

По его оценке, электроника в этом году подорожает на 40–50%. Если прошлогодние смартфоны стоили 26–28 тысяч рублей, то сопоставимые новые модели – уже около 40 тысяч.

Эксперт в технологическом секторе Федор Чемашкин добавил: массовые устройства останутся на полках, но их себестоимость вырастет. Флагманы с увеличенным объемом памяти подорожают на 20–30%, аналогичная динамика ждет ПК и ноутбуки, ориентированные на ИИ-задачи.

– В России это будет ощущаться не как «пустые полки», а как рост цен, сужение ассортимента и более длинные сроки поставок, – уточнил Чемашкин.

Аналитик Леонид Делицын допустил, что в перспективе цены могут расти вплоть до полного исчезновения десктопов и ноутбуков. Ставка на ИИ не требует мощных пользовательских устройств: все вычисления уйдут в центры обработки данных, а потребителю хватит смартфона.

Эксперты сходятся в одном: в 2026 году рынок будет в условиях дефицита, а возврат к балансу возможен не раньше 2027–2028 годов. Пока же покупателям советуют трезво оценивать, нужен ли им топовый гаджет, и быть готовыми к росту цен.