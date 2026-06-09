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НовостиОбщество9 июня 2026 15:33

Корабли на "Флоте-2026" в Кронштадте не покажут публике

Доступ на причал Усть-Рогатки полностью закрыт; посетителям обещают только авиашоу «Стрижей»
Дарья ЧАУС
Салон пройдет с 10 по 14 июня.

Салон пройдет с 10 по 14 июня.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Военно-морской салон «Флот-2026» открывается в Кронштадте 10 июня, но без главного зрелища. Журналистов и горожан к кораблям в этот раз не пустят.

Как сообщил пресс-центр МВМС-2026, организаторы решили ограничить доступ к причалу Усть-Рогатки:

– Решением организаторов салона допуск на причал Усть-Рогатки будет полностью закрыт, – говорится в сообщении.

Ранее Рособоронэкспорт анонсировал внушительную экспозицию: фрегат проекта 11356 NG с многоканальным комплексом ПВО, корветы «Тигр» и «Каракурт-Э», противоминный корабль «Александрит-Э», а также экспортные дизель-электрические подлодки проектов 636 и 677Э «Амур-1650». Какие именно корабли представит ВМФ России, не уточняется.

Салон пройдет с 10 по 14 июня. Билеты для зрителей пока в продаже на сайте мероприятия, но что именно увидят обладатели пропусков – вопрос открытый. Организаторы обещают выступление пилотажной группы «Стрижи», однако даты и время показов пока не называются.