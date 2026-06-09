Петербуржец стащил из туалета для инвалидов сушилку для рук и попал под суд

Петербуржец попал под суд за кражу сушилки для рук Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Санузел для инвалидов в популярном гипермаркете стал местом преступления, которое войдет в историю питерской криминальной хроники. Мужчина зашел туда не по нужде, а по делу – его интересовала исключительно сушилка для рук. Да не простая, а скоростная, стоимостью 67 042 рубля.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, воришка бережно упаковал трофей в синюю сумку и скрылся. Однако счастье обладания хайтек-сушилкой длилось недолго – вскоре его вычислили и обвинили по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в судебном заседании представитель потерпевшего заявил: магазин с обвиняемым примирился. Подсудимый полностью загладил вред и принес извинения.

– Уголовное дело в отношении Малкова прекращено в связи с примирением сторон, – сообщили в пресс-службе.

Так бесславно, но без тюремного срока закончилась история о похищении сушилки. Влажная эпопея закрыта. Руки вымыты. Все свободны.