Росгвардейцы спасли петербурженку, которую пытался задушить неизвестный у машины

Инцидент произошел в час ночи 7 июня у парковки жилого дома. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы спасли петербурженку, которую пытался задушить неизвестный у ее машины. Инцидент произошел в час ночи 7 июня у парковки жилого дома на проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга. Женщина приехала на автомобиле к своему дому и уже направлялась к подъезду, когда вспомнила о забытой в машине вещи. Она вернулась к автомобилю, и в этот момент на нее напали. Мужчина повалил женщину на землю, схватил за шею и начал душить. Петербурженка не смогла вырваться и начала громко звать на помощь.

- На помощь женщине выбежал ее 24-летний сын. Он попытался оттащить нападавшего. Также на место происшествия прибыл патрульный наряд Росгвардии, который проезжал неподалеку и увидел происходящее, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы применили физическую силу и наручники, чтобы задержать правонарушителя. Они доставили его в отдел полиции. Задержанный был пьян и не смог объяснить, почему он напал на незнакомую женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.