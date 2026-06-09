Число наблюдающихся у врачей наркоманов выросло в Мурманской области

В 2022 году на лечении у врачей психиатров-наркологов было 889 человек, а в 2025-м - уже 1015. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области увеличилось число наркоманов, состоящих под наблюдением. Так, в 2022 году на лечении у врачей психиатров-наркологов было 889 человек, а в 2025-м - уже 1015. Но такой рост связан не с тем, что людей, употребляющих психоактивные вещества, стало больше, а с тем, что их эффективнее начали выявлять на раннем этапе, пишет b-port.com.

- Это закономерный результат усиления межведомственного взаимодействия для предупреждения наркологических заболеваний, а также расширения охвата целевых групп профилактическими медосмотрами, - сообщили информационному агентству в министерстве здравоохранения региона. - Более того, количество несовершеннолетних наркоманов, состоящих на учете, сократилось с трех (в 2022 году) до одного (2025 году).

Все это стало возможно благодаря просветительской работе областного Антинаркотического комитета в соцсетях и на прочих публичных площадках, а также консультациям родителей детей, уже отметившихся в нарушении антинаркотического и антиалкогольного законодательства, плотной работе с теми, кто уже столкнулся с зависимостью, и другими мерами.