Блокадница из Петербурга, чуть не попавшая под авто, ищет героев, спасших ей жизнь

Прохожие спасли блокадницу от гибели в Петербурге. Фото: архив Зои Адриановой / spbdnevnik.ru

Блокадница Зоя Адрианова ищет своих спасителей. Как пишет «Петербургский дневник», 3 мая 2026 года она споткнулась и упала на перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта и чуть не оказалась под колесами проезжавшего мимо автомобиля. Ее выдернули двое прохожих – мужчина и женщина. На вид им около 40 лет, с ними был пакет продуктов. Зоя Игнатьевна предполагает, что это или родственники, или супружеская пара - настолько слаженно они действовали.

- От шока и боли я даже не смогла спросить их имена. Как потом оказалось, у меня был перелом тазовой кости. Мужчина держал меня за руку и успокаивал, предлагал довезти до дома, но все же в итоге пара вызвала мне скорую. Я была бы очень рада, если вы помогли бы мне в поиске моих спасителей, - цитирует издание бабушку.

Внучка Зои Игнатьевны уточняет, что она застала блокаду в Ленинграде, но потом была эвакуирована. Всю жизнь она проработала архитектором и занималась благоустройством придомовых территорий Петербурга.