Правоохранители начали проверку по факту инцидента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 15-летний питбайкер влетел в Mitsubishi, где находился 4-летний малыш. ДТП произошло днем 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. В результате столкновения пострадали водитель питбайка и 4-летний пассажир автомобиля. Их доставили в больницу, где врачи оценивают их состояние как тяжелое и среднее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Правоохранители начали проверку по факту инцидента. Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия, чтобы установить причины ДТП, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Родителям и водителям важно помнить о безопасности на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Особенно это касается несовершеннолетних водителей, которые должны строго следовать правилам и не подвергать себя и окружающих опасности.