Два пляжа благоустроят в Курортном районе к 1 июля

Инфраструктуру уже подготовили на девяти пляжах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом сезоне работы по благоустройству пляжей Курортного района продолжатся на пляжах «Чудный» и «Новый». Об этом сообщил глава администрации района Александр Забайкин на пресс-конференции в ТАСС. Всего в Курортном районе насчитывается 14 пляжей, и благоустройство коснется 11 из них. Три пляжа - «Белые ночи», «Белая гора» и «Зеленая гора» - останутся без изменений.

- Пляж «Чудный» в поселке Репино будет адаптирован для маломобильных групп населения и родителей с детскими колясками. На пляже «Белая гора» появится современная мебель, урны и скамейки, хотя общий вид пляжа сохранится. Пляж «Зеленая гора» не нуждается в благоустройстве, - рассказал Забайкин.

Инфраструктуру уже подготовили на девяти пляжах. Работы по благоустройству ведутся в рамках национального проекта по созданию комфортной городской среды. На пляжах также будут установлены камеры видеонаблюдения и системы освещения для обеспечения безопасности отдыхающих.

К 1 июня была проведена комиссия по приёмке пляжей. Вся инфраструктура прибрежной территории готова: песок просеян, дно акватории обследовано, установлены буи и детские купальни.