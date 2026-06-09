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НовостиПроисшествия9 июня 2026 18:20

Два человека погибли в ДТП на Таллинском шоссе в Ленобласти

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Таллинском шоссе
Маргарита СУРИНА
На 66-м километре трассы столкнулись три легковушки. Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

На 66-м километре трассы столкнулись три легковушки. Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

Два человека погибли в ДТП на Таллинском шоссе в Волосовском районе Ленобласти. На 66-м километре трассы столкнулись три легковушки - Volkswagen, Ford и Škoda. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Volkswagen погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба «Леноблпожспас».

- Пассажирку Ford, которая также находилась в машине в момент аварии, госпитализировали в Центральную районную больницу города Гатчина. У нее диагностированы травмы различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники соответствующих служб выясняют причины ДТП. Движение на участке, где произошла авария, может быть затруднено. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Правоохранительные органы и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты работают над установлением всех деталей случившегося.