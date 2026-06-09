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НовостиОбщество9 июня 2026 19:31

Петербуржцам рассказали, из-за чего летом люди начинают нервничать и плохо спать

Психолог Орехова: Нервозность летом признаком сезонной депрессии
Маргарита СУРИНА
Состояние может быть связано с сезонной депрессией.

Состояние может быть связано с сезонной депрессией.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом некоторые люди могут испытывать нервозность, тревогу и упадок сил, несмотря на то, что этот период обычно ассоциируется с радостью и отпусками. Такое состояние может быть связано с сезонной депрессией, объяснила психолог Милана Орехова в интервью NEWS.ru.

По словам психолога, летняя депрессия отличается от осенней и проявляется не только сонливостью и вялостью. Люди могут испытывать проблемы со сном, раздражительность, потерю аппетита и внутреннее напряжение.

- Ситуацию усугубляет социальное давление: ожидание того, что летом люди должны радоваться и выглядеть привлекательно. Это может усилить чувство неполноценности у тех, кто испытывает внутреннюю пустоту. Кроме того, нарушение режима дня из-за спонтанности и свободы также может влиять на психическое состояние, - рассказала Орехова.