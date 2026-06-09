Стало известно, улучшают ли витамины состояние кончиков волос

Многие люди верят, что витамины могут улучшить состояние волос. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие люди верят, что витамины и биологически активные добавки могут улучшить состояние волос. Однако парикмахер с 25-летним опытом Евгений Гиниятулин объясняет, что это не всегда так. Евгений Гиниятулин заявил NEWS.ru, что кончики волос - это омертвевшая структура. Кровоснабжение и обмен веществ в этой части волоса отсутствуют, поэтому никакие добавки не могут повлиять на состояние кончиков.

- За все время своей работы я неоднократно слышал от людей, что витамины и БАДы могут улучшить волосы. Каждый раз приходится объяснять одно и то же: то, что уже вышло из-под кожи головы, является мертвой тканью. Там нет ни кровоснабжения, ни обмена веществ. Никакие добавки не могут повлиять на эту часть волоса, - рассказал Гиниятулин.

По словам парикмахера, с уже существующим стержнем волоса можно эффективно взаимодействовать только с помощью поверхностных средств, таких как маски, бальзамы и масла. Эти продукты работают снаружи, восстанавливая поверхность волоса и удерживая влагу.

Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Перед началом использования любых средств по уходу за волосами рекомендуется проконсультироваться с профессионалом.