Поезда из Крыма в Петербург задержались из-за ночной атаки БПЛА

Всего из-за атак, которые продолжаются уже несколько дней, задерживаются шесть поездов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирские поезда из Симферополя в Москву и Петербург отправятся позже графика. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

- Поезд номер 77/78 Симферополь - Санкт-Петербург вместо 9 июня 21:10 уедет из Керчи 10 июня в 02:45. В Симферополе автобусы ждут пассажиров в 21:30, - отмечается в сообщении.

Причина задержек - ночная атака беспилотников 8 июня, которая нарушила график движения поездов по Крымской железной дороге. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва - Симферополь. Ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали.

Всего из-за атак, которые продолжаются уже несколько дней, задерживаются шесть поездов из Крыма в Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь. Один поезд отменили.