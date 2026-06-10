Гимназию с мозаичными полами на углу Греческого отреставрируют

Внутри здания восстановят мозаичные полы из плитки терраццо и уникальный деревянный кессонированный потолок. Фото: ГАТИ

Гимназию №166 в центре Петербурга отреставрируют к осени 2027 года. ГАТИ выдала ордер на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Городское начальное училище им. Императора Александра II с территорией Греческого сада».

- Специалисты отреставрируют фасады и кровлю. Внутри здания восстановят мозаичные полы из плитки терраццо и уникальный деревянный кессонированный потолок. Также обновят инженерные системы, - сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Здание находится на углу Греческого проспекта и Прудковского переулка. Его построили в 1899-1901 годах по проекту гражданских инженеров Болеслава Бржостовского и Николая Виташевского. Это было второе училищное имя Александра II, рассчитанное на тысячу детей из беднейших семей.

После революции здесь располагался военный госпиталь, затем школа. В годы войны в здании работал хирургический стационар. С 1993 года в нем находится гимназия.