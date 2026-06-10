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НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:51

Жителя Петербурга задержали за перевод денег украинским спецслужбамвидео

Мужчина нашел фонд, связанный с министерством обороны Украины
Регина МАРИНЕЦ
Противоправную деятельность петербуржца пресекли.

Противоправную деятельность петербуржца пресекли.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ задержали мужчину из Петербурга по подозрению в государственной измене. Он поддерживал украинскую сторону финансами.

Как выяснили оперативники, россиянин сам решил помочь украинской стороне. Он нашел международную благотворительную организацию, которая связана с министерством обороны Украины, и перевел туда деньги. Таким образом, по версии следствия, мужчина профинансировал Вооруженные силы Украины.

Петербуржец финансировал ВСУ

Видео: УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

- Противоправную деятельность петербуржца пресекли. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ - «Государственная измена», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Сейчас с ним работают следователи, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.