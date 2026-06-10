Задержаны четверо ранее судимых мужчин и их сообщница. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Василеостровского района пресекли деятельность преступной группы, которая занималась финансовыми махинациями. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- С июля 2025 года участники скупщины приобрели 941 банковскую карту. Незаконный оборот денег составил 212 млн рублей, - рассказала Волк в своем telegram-канале.

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Задержаны четверо ранее судимых мужчин и их сообщница. Организатор предложил знакомым искать дропперов - людей, которые за деньги оформляли на себя банковские карты. После этого реквизиты карт передавались третьим лицам для незаконного использования. Когда перевод денег совершался, карты уничтожались.

На обысках полицейские изъяли 29 мобильных телефонов, около 300 банковских карт и сим-карт, а также блокноты с данными дропперов. Возбуждено несколько уголовных дел по статье о незаконном обороте средств платежей. Все дела соединены в одно производство.

Четверых фигурантов заключили под стражу. Их сообщница осталась под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.