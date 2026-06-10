Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 9:12

Петербуржца, оправданного присяжными, отправили в колонию за избиение до смерти

Прокуратура оспорила оправдательный приговор
Регина МАРИНЕЦ
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который до смерти забил знакомого. Подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

- Прокурор города Андрей Гуришев поддержал обвинение. Суд учел позицию прокуратуры и назначил подсудимому 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Трагедия произошла 15 мая 2022 года в квартире на проспекте Косыгина. Фигурант дела поссорился с оппонентом и нанес ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В 2023 году коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, но прокуратура города обжаловала это решение. В апреле 2025 года оправдательный приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение - с другим судьей и новой коллегией присяжных. На этот раз присяжные единодушно признали мужчину виновным.