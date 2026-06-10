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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:38

Дедушка спалил машину лихача, который сбил его кота на Дунайскомвидео

Соседа-поджигателя искали почти полгода
Регина МАРИНЕЦ
Кот гулял во дворе, когда попал под машину.

Кот гулял во дворе, когда попал под машину.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

66-летний житель Московского района не смог простить водителю гибель своего питомца. Ради мести он лишился на поджог машины обидчика.

Кот гулял во дворе на Дунайском проспекте, где его раздавил минивэн Hyundai. Рано утром 11 января эта иномарка загорелась, а огонь с нее быстро перекинулся на соседние машины. В итоге полностью выгорели пять автомобилей, еще один пострадал частично.

Дедушка поджег машину, чтобы отомстить за кота

Видео: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

- Владельцы сгоревших машин написали заявления. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила поджог, и 28 января возбудили уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские искали поджигателя почти пять месяцев. Он попался 8 июня прямо в том же доме на Дунайском проспекте. На допросе мужчина во всем сознался и со слезами на глазах рассказал про кота. Теперь пенсионеру грозит срок за уничтожение чужого имущества путем поджога.