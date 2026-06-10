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НовостиЗвезды10 июня 2026 10:25

Сеансы виртуального чтения появились в библиотеке Лермонтова в Петербурге

Экскурсия по жизни поэта длится около часа
Регина МАРИНЕЦ
Сейчас проект работает в тестовом режиме.

Сейчас проект работает в тестовом режиме.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Лермонтовской гостинице одноименной Центральной библиотеки запустили необычные сеансы. Надеваешь VR-очки и наушники - и вместо книжных страниц перед тобой оживает история, пишет Piter.TV.

За 50 минут участники успевают побывать в нескольких местах, важных для Михаила Лермонтова. Можно совершить полет над горами Кавказа, заглянуть в усадьбу Тарханы, где прошло детство поэта, оказаться внутри петербургской тюрьмы 19 века и посетить кабинет Андрея Краевского, который помогал Лермонтову печататься. А еще путешественники летят в космос и видят астероид главного пояса, названный именем поэта.

- С предметами, книгами и картинами можно взаимодействовать, но главное - погрузиться в атмосферу и почувствовать эпоху. Мы хотели показать не только автора стихов из школьной программы, но и живого человека с его увлечениями и друзьями, - объясняет заведующая сектором «Лермонтов: наследие» Марина Урусова.

Сейчас проект работает в тестовом режиме. С 15 июня попасть на виртуальную экскурсию смогут все желающие по предварительной записи.