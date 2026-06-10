Мастер сервисного центра в Петербурге слил интимные фото клиентки и получил срок

Мастер похитил 39 фото, часть продал. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Красносельском районе вынесли приговор сотруднику ремонтной мастерской, который выложил в интернет интимные фото клиентки. Мужчина признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В декабре девушка сдала в сервисный центр свой мобильный телефон для ремонта. Мастер, который работал с устройством, заметил в памяти гаджета 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки.

- Без согласия владелицы ремонтник скопировал снимки и разослал их через мессенджер. Часть файлов ушла третьему лицу, часть - неизвестному пользователю. При этом мастер был обязан хранить коммерческую тайну и не разглашать сведения о клиентах, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на полгода. Из его зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства. Кроме того, гражданский иск потерпевшей удовлетворен полностью - мужчина выплатит девушке 250 тысяч рублей.