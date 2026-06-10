Полуразрушенный ТЦ у «Приморской» снова начали сносить

История тянется с прошлого лета. Фото: ККИ

В Василеостровском районе возобновили демонтаж торгового центра «Макси Сопот». Здание построили в начале 2000-х прямо у станции метро «Приморская», но без законных оснований.

- Рабочие с помощью стенорезных машин поэтапно разбирают верхний этаж. Все работы идут с соблюдением техники безопасности и норм по уровню шума. Когда демонтаж завершится, районные власти благоустроят территорию, - рассказали в пресс-службе ККИ.

История тянется с прошлого лета. У владельца истек срок аренды, а Комитет по контролю за имуществом начал снос. Но собственник обратился в суд и добился остановки работ. Почти год здание простояло в полуразрушенном состоянии. Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский даже критиковал чиновников за медлительность.

Окончательное решение о сносе суд принял только в феврале 2026 года. После этого собственник смирился и пообещал снести здание за свой счет, но тянул несколько месяцев. На демонтаж, по его оценке, потребуется около 15 млн рублей.