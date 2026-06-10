4 тысячи нелегальных мигрантов депортировали из Петербурга с начала года

Некоторые из них вовсе не имеют гражданства. Фото: ГУ ФССП по Петербургу

Судебные приставы Петербурга с начала года препроводили до пограничного контроля в аэропорту «Пулково» 4050 иностранцев. Все они нарушили правила пребывания в России. Решение о выдворении принял суд.

Больше всего среди высланных - граждане Узбекистана и Таджикистана. Также в списке оказались выходцы из Азербайджана, Пакистана, Нигерии, Ливана, Иордании, Судана и даже Бразилии. Некоторые из них вовсе не имеют гражданства.

- Каждого нарушителя привлекли к административной ответственности по статье, которая наказывает за незаконный въезд в страну или нарушение режима пребывания, - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Для сравнения, за весь прошлый год из Петербурга выслали 8126 мигрантов. То есть за первые пять месяцев 2026 года приставы выдворили почти половину от прошлогоднего показателя.