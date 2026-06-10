Владимир Омельницкий наградил участников программы «Время героев Санкт-Петербурга»

Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий наградил участников СВО. Фото: https://max.ru/spb

В Северной столице прошла церемония вручения памятных знаков «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга». Награды получили слушатели кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» от вице-губернатора Владимиром Омельницким. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Эти знаки символизируют глубокую признательность горожан за подвиги защитников. Участники программы, среди которых есть ветераны и действующие военнослужащие, продолжают своё обучение и проходят стажировку, - отметили в пресс-службе Смольного.

Программа «Время героев» предоставляет возможность получить новые знания и навыки. Впереди участников ждут новые учебные модули, защита аттестационных работ. После этого они приступят к работе в государственных органах и подведомственных учреждениях.

Напомним, кадровая программа «Время героев Санкт-Петербурга» способствует развитию профессиональных качеств и укреплению связи между гражданским обществом и военнослужащими.