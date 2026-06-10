Умерла Людмила Чурсина, актриса Театра Российской армии

Актриса скончалась от тяжелой болезни. Фото: wikipedia.org

На 84-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщил Театр Российской армии, где артистка служила многие годы. Причиной смерти стала длительная болезнь.

- С глубоким сожалением сообщаем, что после затяжной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, уникальная и неповторимая, она была настоящей героиней и великой русской актрисой драматического жанра, - рассказали в пресс-службе театра.

О времени и месте прощания с актрисой театр объявит позже.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1959 году поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина. Дебютировала в кино в фильме «Когда деревья были большими» (1961). С 1963 года была актрисой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, а с 1965 года - киностудии «Ленфильм». В Театр Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) присоединилась в 1984 году. За свою карьеру сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах.