Около 9 тысяч петербуржцев подали заявки на бесплатное обучение новым профессиям

Обучение доступно как в очной, так и в дистанционной форме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Петербурге почти 9 тысяч человек подали заявки на участие в программе бесплатного обучения и переподготовки в рамках национального проекта «Кадры». Более 2,5 тысяч из них уже начали обучение. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по труду и занятости населения.

- Наибольший интерес вызывают программы, связанные с цифровыми технологиями. Среди популярных направлений - «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «Специалист по аналитике и базам данных в информационных системах» и «1С-Программист», - отметили в пресс-службе комитета.

Заявки на участие в нацпроекте «Кадры» принимаются через портал «Работа России». Помощь в выборе направления оказывают специалисты районных центров занятости.

Обучение доступно как в очной, так и в дистанционной форме. Средняя продолжительность программ - 144 часа.

Участниками могут стать безработные, предпенсионеры, родители детей младшего возраста и молодые люди до 35 лет. По завершении обучения участники получают документы установленного образца.