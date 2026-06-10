Около 60 тысяч тонн фруктов ввезли через Большой порт Петербурга с начала 2026 года

В одной из партий свежих апельсинов нашли плодовую муху. Фото: 178.fsvps.gov.ru

С начала 2026 года в Петербург импортировали 60 тысяч тонн фруктов. Среди них - апельсины, авокадо и ананасы. Основные поставщики - Египет, Коста-Рика, Перу, Южная Африка, Марокко и Эквадор. По сравнению с предыдущим годом объем поставок этих фруктов в Россию увеличился на 42 процента. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Однако в одной из партий свежих апельсинов специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили карантинный вредный организм - средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata (Wied.)). Зараженная продукция составила 24,8 тонны. Собственник партии принял решение об обезвреживании этой продукции, - рассказал телеканал со ссылкой на пресс-службу на Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Несмотря на это, партии фруктов, прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию страны.