Пассажиров двух поездов из Петербурга в Крым будут пересаживать на автобусы в Керчи

Два поезда из Петербурга в Керчь изменили свою точку назначения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маршруты двух поездов, следующих из Петербурга в Крым, вынужденно сократят. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Речь о двух поездах: №7/8 «Петербург - Севастополь» и №77/78 «Петербург - Симферополь». Их пассажиры будут сходить с вагонов на станции в Керчи. Но там их не бросят, а пересадят на автобусы, чтобы доставить до конечной точки, в том числе можно будет выйти в Джанкое и Владиславовке. Такое решение принял оперативный штаб Крыма, изменения вступили в силу с 10 июня.

В обратную сторону поезда будут ходить по той же схеме. Сначала автобусы подхватят всех пассажиров на вокзалах в крымских городах, а затем повезут до Керчи.

- Только один маршрут поезда из города на Неве на полуостров не изменили, - уточнили в издании. – Поезд № 179/180 до Евпатории продолжит курсировать по прежнему расписанию. Всего корректировки в графике движения коснулись 48 пар пригородных поездов.