Более тысячи человек пострадали от укусов клеща в Петербурге за неделю

Лидером по укусам клещей стал Курортный район Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 10 июня за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 1039 человек. Межрегиональное управление Роспотребнадзора продолжает отслеживать ситуацию с активностью клещей. Из общего числа пострадавших 60,2 процента были жителями Петербурга, а 39,8 процента - Ленобласти. Среди пострадавших было 17,9 процента детей.

- Большинство укусов клещей зафиксировали в Ленобласти (75,6 процента), тогда как в Петербурге этот показатель составил 10,6 процента, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Северной столице больше всего укусов, на этот раз, было в Курортном районе – почти 19 процентов.

Для профилактики клещевого энцефалита уже привиты более 85 тысяч жителей Петербурга и 49 тысяч жителей Ленобласти. Вакцинация является одной из самых эффективных мер защиты. Рекомендуется завершить вакцинацию минимум за две недели до посещения потенциально опасных районов.